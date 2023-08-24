В Челябинской области в июле снизились цены на овощи

Этому способствовал сезонный фактор и новый урожай

В Челябинской области в июле снизились цены на овощи, среди причин — сезонный фактор и поступление в продажу продукции нового урожая, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

По данным на 1 августа, стоимость килограмма огурцов снизилась до 80,37 рубля (–21,5%), лук репчатый стоит 57,65 рубля за килограмм (–6,5%), зелень свежая — 705,16 рубля за килограмм (–3,3%), грибы свежие — 321,82 рубля за килограмм (–3,4%). Также на торговых полках подешевел маргарин, цена которого снизилась до 236,79 рубля за килограмм (–4%).

«Итоги постоянного мониторинга показали, что в Челябинской области существует достаточное количество товаров и услуг, цены на которые снизились за последний месяц. В категории продовольственных товаров снижение цен зафиксировано по 65 позициям», — пояснили в КСП.

Снижение цен на овощи связано, прежде всего, с поступлением свежего урожая овощей, стабильным развитием тепличного хозяйства в регионе, а также с сокращением спроса в связи с собственным урожаем в личных подсобных хозяйствах.

В категории непродовольственных товаров снижение цен выявлено по 117 позициям. Стоимость триммера упала до 7951,09 рубля за штуку (–5,5%), миксера, блендера — до 2060,80 рубля за штуку (–4,3%), электропылесос подешевел на 4%, до 8084,67 рубля за штуку, микроволновая печь — до 6730 рубля за штуку (–3,9%). Снижение цен зафиксировано на некоторые лекарства, к примеру нимесулид — 124,57 рубля за 10 таблеток (–4,1%). Цены на бытовую технику продолжают снижаться на фоне отсутствия ажиотажного спроса, который наблюдался в прошлом году.

В июле подешевел проезд в купе поезда дальнего следования на 2,2%, поездка на Черноморское побережье и в Крым — на 1,5%, до 73 тысяч рублей.

Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 2,4%, до 20,5 тысячи рублей. Снижение процентной ставки в июле может быть обусловлено стремлением отдельных банков стимулировать объем выдачи кредитов, который традиционно летом сжимается. Здесь следует заметить, что 15 августа Банк России на внеочередном заседании совета директоров существенно увеличил ключевую ставку (+3,5%). Статистика по кредитам за август изменится, отметили в КСП.