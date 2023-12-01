В Челябинской области увеличилось производство молока в фермерских хозяйствах

Местные переработчики гарантируют высокий спрос на сырье

В Челябинской области в январе — октябре увеличилось производство молока в фермерских хозяйствах на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин на ежегодном совещании по развитию молочной отрасли, которое прошло в Южно-Уральском государственном аграрном университете.

По словам министра, в январе — октябре 79 молочных предприятий и фермерских хозяйств произвели около 149 тысяч тонн молока, что соответствует уровню прошлого года. В фермерских хозяйствах объемы производства молока выросли на 7%. Животноводы преодолели засухи предыдущих лет и начали наращивать продуктивность животных.

Тренд на увеличение объемов производства молока на Южном Урале сохранится в следующем году за счет строительства новых животноводческих комплексов. Так, в СПК «Коелгинское» имени Шундеева И. Н. реализовано три проекта: строительство двух телятников на 330 голов, доильно-молочного блока с родильным отделением, двух коровников на 400 голов мощностью 3600 тонн молока в год. В крестьянском хозяйстве «Карсакбаев К. Б.» построен коровник на 516 голов, его мощность — 4600 тонн молока в год.

В АО «Совхоз Акбашевский» возведен животноводческий комплекс на 400 коров с доильным залом типа «карусель», здесь будет ежегодно производиться 3600 тонн молока. В ООО «Предуралье» построен коровник на 600 голов.

«Реализация этих и других инвестиционных проектов стала возможна благодаря государственной поддержке капитального строительства объектов АПК (капексы), которая работает в регионе с 2019 года. За пять с небольшим лет животноводы инвестировали в строительство животноводческих объектов примерно 2,6 миллиарда рублей», — уточнили в Минсельхозе Челябинской области.

В следующем году эта мера поддержки сохранится, и уже запланирован ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей в АО «ОТКЗ „Племенной завод“», ООО «Хлебинка», СПК «Коелгинское» и других предприятиях. В планах — ввести дополнительно 3,3 тысячи скотомест, увеличить поголовье молочных коров на 2,5 тысячи голов, что позволит нарастить объем производства молока на 18 тысяч тонн. С начала года на выплату субсидий на литр молока направлено 406 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов.

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