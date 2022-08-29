В Челябинской области запустят еще семь субсидированных рейсов

Росавиация расширила перечень льготных маршрутов в регионе

В Челябинской области число субсидированных авиамаршрутов увеличится до 24. Росавиация провела дополнительный отбор авиаперевозчиков в целях предоставления в 2022 году субсидий из федерального бюджета. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Распределена экономия средств федерального бюджета, образовавшаяся в связи с закрытием аэропортов южной и центральной части России. Новый перечень маршрутов расширен до 448 направлений, увеличены частоты и количество планируемых к выполнению рейсов согласно заявкам авиакомпаний, принявших участие в конкурсном отборе. В перечень включены 49 новых направлений», — говорится в сообщении Росавиации.

В отборе приняли участие 16 авиакомпаний. В Челябинской области будут субсидироваться авиамаршруты АО «Ред Вингс» (базовый авиаперевозчик региона), АО «Авиакомпания „Сибирь“», АО «Авиакомпания „Азимут“», АО «ЮВТ АЭРО», ПАО «Авиакомпания „ЮТейр“». Из аэропортов Челябинска и Магнитогорска можно будет улететь по льготным билетам еще по семи направлениям. Изменения в перечень субсидированных маршрутов внесло Федеральное агентство воздушного транспорта.

С начала июля этого года из аэропорта Челябинска будут доступны полеты в Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк и Новосибирск. Из Магнитогорска по льготным билетам можно будет улететь в Самару и Сургут. Таким образом, список субсидированных маршрутов расширили до 24 направлений:

• 17 — из Челябинска в Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Махачкалу, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Сургут, Улан-Удэ, Новый Уренгой, Пермь, Владикавказ, Иркутск, Новокузнецк, Новосибирск;

• 7 — из Магнитогорска в Новосибирск, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань, Самару, Сургут.

Напомним, в мае этого года Росавиация утвердила субсидированные полеты в Новый Уренгой. Софинансирование Челябинской области в этом направлении составило 50%. По наиболее востребованным направлениям область компенсирует более 60% затрат перевозчиков.

По количеству субсидируемых маршрутов лидирует базовый авиаперевозчик региона — АО «Ред Вингс», который получит компенсацию затрат на осуществление авиаперелетов из Челябинска в Волгоград, Махачкалу, Мурманск, Новый Уренгой, Омск, Сургут. Всего в списке 12 маршрутов этого перевозчика, попадающих под компенсацию затрат из регионального бюджета.