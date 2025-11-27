В Челябинской области увеличили ставки транспортного налога с 2026 года

Средства направят на пополнение Дорожного фонда региона

Депутаты Заксобрания Челябинской области сегодня, 27 ноября, на заседании областного парламента поддержали изменения в региональный закон, которые предусматривают увеличение ставок транспортного налога. Вырученные средства направят на пополнение Дорожного фонда региона.

«Налоговые ставки в Челябинской области не повышались с 2019 года. Сегодня они являются одними из самых низких среди регионов России. Могу привести примеры соседних регионов. Например, Республика Башкортостан — для владельцев автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил налог составляет 25 рублей за лашадиную силу, 100—150 лошадиных сил — 35 рублей. В Пермском крае, соответственно, 25 и 33 рубля. В Нижегородской области — 22,5 и 31 рубль», — уточнил на заседании областного парламента первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона Андрей Ксензов.

После вступления закона в силу в Челябинской области налоговая ставка для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил составит 10 рублей за лошадиную силу. Для машин мощностью 100–150 лошадиных сил ставка составит 27 рублей.

По предварительным подсчетам, увеличение ставок для автомобилей обеспечит рост объемов денежных поступлений в Дорожный фонд Челябинской области в размере не менее 710 миллионов рублей.

Повысятся налоговые ставки для мотоциклов и мотороллеров. Для транспортных средств мощностью до 20 л. с. ставка составит 10 рублей, а для техники мощностью свыше 20 и до 35 л. с. — 20 рублей. При повышении указанных налоговых ставок здесь дополнительные доходы в Дорожный фонд составят 1,2 миллиона рублей.

Льготная ставка для физических лиц по грузовым автомобилям старше 10 лет и мощностью до 150 л. с. включительно — сохранится, но изменится размер: вместо 60% владельцы будут платить 80% от базовой ставки.

Важно, что повышение транспортного налога не затронет льготные категории граждан: пенсионеров, граждан, которые имеют право на пенсию, но еще не оформили и не получают ее, и многодетные семьи. Для них сохраняется льготная ставка в 1 рубль за лошадиную силу.

Оплачивать транспортный налог по новым ставкам физические лица будут только в 2027 году, поскольку налог за 2026 год подлежит оплате в 2027 году. Юридические лица, у которых предусмотрены авансовые платежи, должны перечислить налог по новым ставкам до 1 декабря 2026 года.