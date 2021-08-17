В Челябинской области стали строить больше индивидуальных домов

Объем ввода ИЖС в 2021 году вырос вдвое, чем годом ранее

В Челябинской области за первые шесть месяцев 2021 года ввели 895 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Темпы строительства индивидуальных домов также увеличились в два раза, сообщили сегодня, 17 августа, в пресс-службе правительства Челябинской области.

«По данным Челябинскстата, за январь — июль 2021 года в регионе введено 895 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 29,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также отмечается рост индивидуального жилищного строительства: за 7 месяцев населением построено 611 тысяч квадратных метров, что в 2 раза больше, чем за январь — июль 2020 года»,— уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Больше всего «квадратов» ввели в Челябинске — 268,5 тысячи, Магнитогорске — 84,1 тысячи, Миассе — 48,5 тысячи, Копейске — 29,3 тысячи, Сосновском районе — 222,5 тысячи и Красноармейском районе — 35,7 тысячи квадратных метров.

Ранее заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Кирилл Мозгалев на одной из пресс-конференций сообщил, что в соответствии с федеральным проектом «Жилье» в этом году в регионе должны ввести в эксплуатацию 1 миллион 670 тысяч квадратных метров жилья.