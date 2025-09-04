В Челябинской области увеличили объемы производства металлической продукции на 6%

Среди причин — ввод новых цехов и рост производительности труда

В Челябинской области увеличили объемы производства металлической продукции на 6% за год. Этому способствовали ввод новых цехов и рост производительности труда, следует из доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

«Обработка металлов увеличилась в основном за счет выпуска промышленного и транспортного оборудования. В регионах активно осваивалось производство импортозамещающей и инновационной продукции, а также росла производительность труда. На это повлияло сохранение внутреннего спроса, в том числе со стороны госзаказа», — говорится в документе.

На крупном металлургическом предприятии Челябинской области запустили первую очередь нового цеха стальных валков, ранее поставлявшихся из-за границы. Мощности производства позволят выпускать изделия не только для местных металлургов, но и для других регионов.

Также запущен новый цех машиностроительной продукции для производства нестандартного импортозамещающего оборудования для металлургического и горно-обогатительного производства. Оба проекта реализованы с привлечением льготных кредитов.

За январь — июнь 2025 года региональным металлургическим компаниям и предприятиям по производству готовых металлических изделий выдано кредитов на общую сумму почти 64 миллиарда рублей, что на 15% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Их кредитный портфель на 1 июля этого года составил почти 265 миллиардов рублей.

В основе исследования – мониторинг более 15 тысяч предприятий, почти 290 из которых находится в Челябинской области.