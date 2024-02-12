В Челябинской области увеличили финансирование инициативных проектов

В текущем году на эти цели направят 2,25 миллиарда рублей

В Челябинской области увеличили финансирование инициативных проектов, предлагаемых жителями региона. По инициативе губернатора Алексея Текслера в 2024 году на эти цели направят 2,25 миллиарда рублей, сообщили в Контрольно-счетной палате региона.

В прошлом году на Южном Урале было реализовано 525 инициативных проектов на сумму 1,5 миллиарда рублей. С 2021 года в регионе организована дополнительная форма участия населения в осуществлении местного самоуправления — инициативные проекты.

«В 2021 году на реализацию 479 инициативных проектов в регионе направлен 1 миллиард рублей, в 2022-м на реализацию 508 проектов — 1,46 миллиарда рублей. В прошлом году на реализацию 525 проектов направлено 1,49 миллиарда рублей», — сообщили в КСП.

Активное вовлечение граждан позволило реализовать 1512 инициатив, направленных на решение приоритетных и значимых вопросов для жителей муниципалитетов в таких сферах, как благоустройство территорий, обустройство объектов образования, дорожного хозяйства, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Челябинской областью в этом году запускается государственная программа «Поддержка инициативных проектов в муниципальных образованиях Челябинской области». Она предполагает к реализации порядка 600 инициатив на сумму 2,25 миллиарда рублей.

Социальные эффекты от реализации составляют повышение качества жизни за счет решения актуальных для жителей проблем, удовлетворение потребности граждан; вовлечение граждан в процесс решения вопросов местного значения, повышение уровня доверия населения. А также повышение эффективности расходования бюджетных средств и сохранности реализованных проектов.

Губернатором Алексеем Текслером поставлена задача в срок до 1 марта законтрактоваться по выделенным на инициативные проекты средствам.

«На реализацию порядка 600 проектов мы выделили 2 миллиарда 250 миллионов рублей. Это существенный рост к тем объемам, которые мы выделяли в предыдущий год. Средства получат все муниципальные образования. Прошу глав ускорить процесс контрактации выделенных средств», — ранее сообщал Алексей Текслер.

Работы по реализации инициативных проектов и в целом по благоустройству необходимо выполнить и завершить в территориях до 1 сентября.