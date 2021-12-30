В Челябинской области увеличат финансирование на поддержку овощеводов

Это позволит расширить площадь орошаемых угодий в регионе

В 2022 году область увеличит поддержку южноуральских овощеводов: прямые субсидии на овощеводство и картофелеводство вырастут на 13,7 млн рублей до 41 млн рублей. Такие меры поддержки позволят аграриям увеличить площади под овощными культурами, считают в региональном Минсельхозе.

При выплате субсидий на приобретение минеральных удобрений планируется установить повышающую ставку для предприятий, выращивающих картофель и овощи. Строить с господдержкой современные высокотехнологичные хранилища поможет хозяйствам специальная программа.

«Мы обратились в Минсельхоз России с вопросом о возможности установления производства продовольственного картофеля как приоритетного направления в рамках стимулирующей субсидии, чтобы обеспечить дополнительное финансирование картофелеводческим хозяйствам», — сообщили в региональном Минсельхозе.

Также со следующего года Челябинская область приступит к реализации новой федеральной программы по мелиорации и вовлечению в оборот сельхозземель, на которую будет направлено 74 млн рублей. Это позволит увеличить «земельный банк» агрокомплекса области в предстоящую посевную.

По итогам 2021 года сельхозпредприятия области увеличили производство картофеля на 13 тыс. тонн до 100 тыс. тонн, что обеспечило необходимый запас «второго хлеба» до нового урожая.

«Мощность хранилищ в Сосновском районе составляет 43 тыс. тонн, действует 21 хранилище для картофеля и шесть — для овощей. В 2019 году в районе было собрано 46 тыс. тонн овощей и картофеля — один из самых высоких по области урожаев. Площади под эти культуры у нас растут и в 2022 году составят порядка 1800 га. Важно, чтобы более половины площадей под овощами и картофелем были поливными, что дает гарантированный урожай», — говорит глава Сосновского района Евгений Ваганов.

По его словам, в перспективе планируется запустить до тысячи гектаров поливных площадей на территории района, ввести в строй новые хранилища на 10 тыс. тонн. К 2025 году урожай картофеля должен составить 60 тыс. тонн, овощей — 20 тыс. тонн.

«Значительная часть сельхозпродукции в регионе производится фермерами. В 2021 году по программе поддержки фермеров гранты „Агростартап“ получили 20 хозяйств на общую сумму 55,5 млн. рублей, 7 кооперативов получили субсидии на общую сумму 10,2 млн рублей», — сообщил первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области Александр Завалищин.

Со следующего года для фермерских хозяйств вводится новый вид поддержки — гранты «Агротуризм». На эти цели направят больше 1 млн рублей из областного бюджета. В целом на развитие южноуральского агропрома в 2021 году направлено 2,8 млрд рублей в виде господдержки, на 120 млн рублей больше, чем в предыдущем году. Аграриями инвестировано в экономику региона в виде «длинных» льготных кредитов 3 млрд рублей и еще на 19 млрд рублей взято коротких льготных кредитов.