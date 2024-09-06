В Челябинской области утвердили системообразующую сетевую организацию

Компания «Россети Урала» получила новый статус на 2025-2029 годы

Компания «Россети Урал» получила в Челябинской области статус системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) на 2025-2029 годы. Об этом сообщается в распоряжении губернатора Челябинской области, опубликованном на сайте правовой информации.

Понятие системообразующей организации в сферу электроэнергетики ввели с 1 сентября 2024 года. СТСО являются едиными центрами ответственности, которые осуществляют функцию «одного окна» для потребителей услуг по передаче электроэнергии.

В ближайшее время в каждом российском регионе появится свои СТСО (в Москве их будет две). Выполнять такие обязанности могут лишь крупнейшие сетевые компании, доказавшие свою эффективность. Подтверждать соответствие критериям, утверждаемым правительством страны, необходимо каждые пять лет.