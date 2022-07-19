В Челябинской области усилят поддержку промышленности с помощью единой региональной субсидии

Регион направил заявку в Минпромторг России

Челябинская область направила заявку на федеральный уровень для участия в конкурсном отборе региональных программ развития промышленности, по итогам которого Минпромторг России предоставляет единую региональную субсидию, сообщает пресс-служба областного Минпрома.

Выплата субсидии предполагается в 2023 году тем регионам, которые имеют собственную программу развития промышленности и в срок выполняют ее целевые показатели.

Согласно правилам предоставления субсидии, в рамках каждого инвестпроекта должно быть предусмотрено увеличение полной учетной стоимости основных фондов за счет ввода в действие новых производственных мощностей, их модернизации или реконструкции.

Помощь промышленным предприятиям в рамках этого механизма господдержки оказывается исключительно на условиях софинансирования со стороны самих инвесторов.

«Инструмент единой региональной субсидии — действенный механизм стимулирования инвестиционной активности. Он помогает регионам снизить затраты предприятий на обновление мощностей, эффективно поддержать их в дальнейшем развитии. В этом году благодаря субсидии из федерального в областной бюджет на поддержку промышленного комплекса дополнительно поступило более 40 млн рублей. Эти деньги будут направлены на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности и возмещение предприятиям затрат, связанных с приобретением ими нового оборудования. Конкурсы на распределение средств между предприятиями будут запущены в ближайшее время», — говорит министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

С 2023 года параметры федерального финансирования, направляемого на поддержку региональных программ развития промышленности, будут расширены. В рамках единой региональной субсидии предусмотрено несколько направлений к софинансированию. Вырастут и объемы господдержки.

Так, объем возмещения затрат предприятий на приобретение нового оборудования увеличится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет в два раза — с 10 млн рублей до 20 млн рублей на каждого заявителя. Это позволит реализовать в регионе проекты, способствующие развитию его промышленного потенциала.