В Челябинской области усилили работу по защите бизнеса от административного давления

Губернатор Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с платформой «ЗаБизнес.РФ»

В пятницу, 17 марта, в Челябинске прошла конференция, посвященная взаимодействию предпринимателей с властью и правоохранительными органами. В рамках мероприятия губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с директором платформы «ЗаБизнес.РФ» Элиной Сидоренко. Организация принимает жалобы предпринимателей на административное и силовое давление. Теперь работа станет еще эффективнее.

Участники конференции рассмотрели вопросы региональной стратегии по предупреждению уголовно-правового преследования предпринимателей. Во встрече приняли участие представители правоохранительных органов, депутаты, общественники и предприниматели.

«Челябинская область одной из первых вошла в число пилотных регионов по внедрению инвестиционного стандарта, целью которого является определение понятных, единых правил взаимодействия власти и бизнеса. Одним из индикаторов нашей работы является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, который учитывает в том числе уровень доверия бизнеса к власти. Мы второй год успешно входим в топ-10 регионов-лидеров в этом рейтинге. Это результат нашей большой командной работы», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе конференции.

Бизнес может развиваться только при наличии свободы предпринимательской деятельности и в атмосфере безопасности, считает глава региона.

«Выполнение этих условий должно обеспечиваться властью, защита добросовестного бизнеса — одно из наших приоритетных направлений работы. Правоохранительные и надзорные органы в области работают профессионально, компетентно, но у бизнеса могут возникать вопросы по отдельным ситуациям. В этой связи важно быть максимально открытыми, слышать друг друга», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер выразил уверенность, что формат встречи позволит увеличить взаимную открытость, а активная работа платформы «ЗаБизнес» поможет дальнейшему успешному развитию делового климата в регионе.

«Для нас Челябинская область — это тот самый регион, где бизнес на протяжении длительного времени выстроен настолько правильно, что вопросы „черного“ и „серого“ секторов не стоят так остро, как где-нибудь на юге страны. Система в регионе изначально ориентирована на „белый“ бизнес, потому что иначе предприятия не получат крупных заказов», — уточнила генеральный директор АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей „ЗаБизнес.РФ“» Элина Сидоренко.