В Челябинской области урожайность озимых превышает 30 центнеров с гектара

В августе в хозяйствах региона заготавливают корма, убирают озимые, ранние яровые и овощи



В Челябинской области в этом году наблюдается высокая урожайность озимых культур, которая превышает 30 центнеров с гектара. В начале августа местные хозяйства активно занимаются заготовкой кормов и уборкой озимых, ранних яровых культур и овощей.

По прогнозам, в этом году в регионе планируется собрать не менее 2 миллионов тонн зерна. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципалитетов отметил необходимость увеличения площадей, вводимых в оборот, а также расширения посевов под озимые культуры.

«Сейчас начинается ответственная пора для аграриев нашего региона. Некоторые хозяйства уже приступили к уборке озимых и ранних яровых культур, и мы уже получили первые овощи. Важно быть готовыми к возможным капризам природы и четко понимать степень готовности к уборочной в каждой сельской территории: кадры, техника, запасы ГСМ и запчастей», — подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер также сообщил о хорошем прогрессе в заготовке кормов, темпы которой в среднем по региону на 30% превышают прошлогодние показатели. Губернатор призвал глав муниципалитетов лично контролировать ситуацию в своих округах и оперативно реагировать на просьбы аграриев.

Кроме того, на совещании обсуждалось увеличение площади под озимыми культурами.

«Необходимо находить баланс в работе. Хотя яровой сев всегда будет ключевым, важно также развивать озимые культуры, которые обеспечивают более высокую и стабильную урожайность, уменьшая напряженность весенних полевых работ и сокращая потери урожая из-за осенней непогоды», — добавил Алексей Текслер.