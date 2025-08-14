В Челябинской области урожай меда ожидается на уровне прошлогоднего

Помимо местного продукта южноуральцы покупают мед из Башкирии, Алтая и других регионов страны

По данным Министерства сельского хозяйства Челябинской области, на 1 января 2025 года в регионе насчитывается около 500 зарегистрированных пчеловодов. В пчелохозяйствах в целом содержится более 15 тысяч пчелосемей. Они частично обеспечивают медом регион.

В 2024 году Челябинская область произвела 211 тонн меда. В этом году, по предварительным прогнозам, урожай меда будет не меньше. Помимо местного производства, в Челябинскую область поступает мед и другие продукты пчеловодства из соседней Республики Башкортостан, одного из крупнейших производителей меда в стране. Небольшие партии меда также завозятся из Алтайского края, Татарстана, Оренбургской и Саратовской областей.

Для содержания пасеки мало знать и уметь работать с пчелами. Надо следить за нововведениями и выполнять требования законодательства.

«Например, сейчас идет чипирование пчел, как это делают с сельхозживотными. Невозможно чипировать каждую пчелу, поэтому помечается только улей. А улей — это инструмент для нас. Иногда у меня может быть один улей, потом семья может поделиться и их становится три, позднее снова один. В течение двух недель мы должны подавать данные в государственную систему учета. А во время кочевки не всегда есть связь для этого. Хотя, конечно, мы стараемся соблюдать все требования», — объясняет пчеловод из Челябинской области Павел Вшивцев.

Из хороших новостей: государство не только ужесточает требования к производителям, но и вводит для них меры поддержки. Так, пчеловоды Челябинской области могут воспользоваться грантами «Агростартап», которые предоставляются на конкурсной основе. Кроме того, на ведение пасеки можно оформить соцконтракт.

Еще один актуальный для пчеловодов вопрос: взаимодействие с агрономами. То и дело появляется информация, что в регионах России массово погибают пчелы при работе на обработанных химикатами полях. По данным Минсельхоза, в Челябинской области в 2025 году таких случаев не зафиксировано.

«Существует регламент применения пестицидов в сезон проведения обработок сельскохозяйственных посевов и посадок, а также участков ЛПХ против вредителей, болезней и сорняков, его обязаны соблюдать все аграрные хозяйства. Министерство сельского хозяйства Челябинской области на своем официальном сайте размещает информацию об обеспечении безопасности пасек при работе с пестицидами, информацию для пчеловодов на случай гибели пчел», — отмечают в министерстве.

В целом же сотрудничество пчеловодов и растениеводов взаимовыгодно. Аграрные предприятия засевают поля культурами, многие из которых являются медоносами. А опыление этих культур пчелами повышает их урожайность. При этом обычно особо оговариваются обязательства об уведомлении пасечника о планах обработки посевов от вредителей и болезней, чтобы исключить воздействие химикатов (пестицидов) на насекомых и гибель пчел.

