В Челябинской области уровень исполнения расходов по нацпроектам достиг 99%

Это выше общероссийского показателя

В Челябинской области уровень исполнения расходов по нацпроектам достиг 99%, что превышает показатели в среднем по России и Уральскому федеральному округу, сообщает Контрольно-счетная палата региона.

«Исполнение расходов на нацпроекты в Челябинской области лучше, чем в среднем по России и УрФО. По итогу 2023 года средний уровень кассового исполнения расходов на нацпроекты по России составил 96,03%», — уточнили в КСП.

Кассовое исполнение расходов предполагает своевременное освоение бюджетных средств, когда проекты реализуются в соответствии с заявленными сроками, без задержек и сбоев. Это позволяет избежать появления кассовых разрывов и переноса неосвоенных бюджетных траншей на следующий год. Губернатор Алексей Текслер лично контролирует кассовое исполнение национальных проектов.

«Исполнение кассы бюджета — приоритетная задача. Губернатор всегда говорит: если заявили деньги, их надо стопроцентно освоить, подтвердить выполнением работ. Хуже — перезаложить средства и что-то не сделать, лучше попросить дополнительно, если требуется», — уточнял в интервью ИА «Первое областное» председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер.

Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов в Челябинской области достиг 99,02%, что превышает среднероссийский показатель (96,03%). Кроме того, кассовое исполнение расходов на нацпроекты в регионе (99,02%) сложилось выше, чем в прошлом году (98,80%).

В Уральском федеральном округе Челябинская область занимает 2-е место по уровню кассового исполнения и превышает средний показатель по УрФО (97,06%).

Губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и правительства отметил, что ждет от коллег положительной динамики по нацпроектам и в 2024 году.