В Челябинской области уровень инфляции в январе достиг 8,8%

Среди причин — рост издержек производителей и поставщиков

В Челябинской области уровень инфляции в январе достиг 8,8%, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в декабре 2024 года. Среди причин — рост издержек местных производителей и поставщиков, утильсбора и некоторых услуг ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского отделения Банка России.

«Уровень инфляции в Челябинской области ниже показателя по Уральскому федеральному округу (9,32%) и по стране в целом (9,92%). Ускорение инфляции в регионе преимущественно обусловлено переносом в цены отдельных товаров и услуг возросших издержек производителей и поставщиков в условиях высокого потребительского спроса, повышением утилизационного сбора на транспортные средства и платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги», — следует из информационно-аналитического комментария Банка России.

При этом рост на продовольственные товары замедлился в регионе до 9,2% после 9,8% в декабре 2024 года. На динамике цен овощей закрытого грунта сказался эффект высокой базы января 2024 года, когда в условиях морозной погоды заметно выросли издержки региональных производителей на отопление теплиц. В январе 2025 года среднемесячная температура была выше. Затраты на электроэнергию, а вслед за ними и цены, росли не так быстро. Это привело к тому, что годовой рост цен на свежие огурцы замедлился, а помидоры в январе стали дешевле, чем годом ранее.

В регионе заметно увеличилось производство сливочного масла: цены на него росли не так сильно, как год назад. В результате годовой рост цен на сливочное масло замедлился.

Рост цен в категории непродовольственных товаров ускорился на 4,8%, что связано с ростом издержек производителей. Повысился утильсбор с 1 января 2025 года, что повлекло за собой рост стоимости автомобилей. Новые автомобили прибавили в цене 12% за год.

При росте спроса производители строительных материалов переносили в конечные цены свои возросшие издержки на сырье, оборудование, логистику и заработные платы работникам. Это привело к тому, что обрезная доска, древесностружечные плиты, керамическая плитка, еврошифер и рубероид в январе в годовом сопоставлении дорожали быстрее, чем месяц назад.

Значительнее всего подорожали за год услуги — на 13,3%. Так, с 1 января 2025 года плата за капремонт выросла на 18%, за содержание и ремонт — на 11%. При этом год назад плата за капитальный ремонт была повышена на меньшую величину, а за содержание и ремонт не менялась. В результате годовой рост цен на эти услуги ускорился.

В Челябинске, который долгие годы лидировал в стране по стоимости полиса ОСАГО, снизились цены при его оформлении на 6% из-за уменьшения Центробанком территориального коэффициента. Стали доступнее заграничные туры: к примеру, поездка в Египет для южноуральцев обойдется сегодня на 45% дешевле, чем год назад.

В Центробанке считают, что цены растут повышенными темпами из-за того, что рост спроса продолжает опережать возможности наращивания выпуска товаров и услуг. В этих условиях Банк России поддерживает высокие ставки в экономике. Это способствует замедлению инфляции и ее возвращению к цели вблизи 4% в 2026 году.