В Челябинской области упали цены на картофель и свинину

За год в регионе снизилась стоимость большинства продуктов

За год в Челябинской области снизились цены на большинство продуктов. Сильнее всего уменьшилась стоимость картофеля — на 41% (цена упала на 25 рублей). По данным Росстата, в апреле килограмм стоил 30 рублей. Информацию опубликовала Контрольно-счетная палата Челябинской области на основе мониторинга цен в торговых сетях.

На 24% (−84 рубля) за год подешевела свинина. Цены на гречку снизились на 23%, сахар и соль стали дешевле на 20%.





Сильнее всего за последний год подорожал лук — на 46% (+25 рублей). Как ранее сообщало ИА «Первое областное», это связано с заморозками в странах Средней Азии. Значительная часть урожая замерзла, поэтому некоторые страны запретили экспортировать овощи в Россию. Эксперты прогнозируют, что к концу лета цены снова пойдут вниз, ведь будет новый урожай лука.

Также на 20% подорожала говядина (+112 рублей), цены на сливочное масло увеличились на 2%.

Существенное замедление цен, наблюдаемое в последнее время, подтверждается статистикой по низкой инфляции в регионе и в целом по стране. Так, в апреле годовая инфляция в Челябинской области составила 2,19%, что ниже, чем в марте (3,61%), и кратно меньше, чем в феврале (10,19%) и январе (10,07%).