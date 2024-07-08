В Челябинской области улучшат качество связи на автодорогах

Компания «Новые башни» построит 30 антенно‑мачтовых сооружений

В рамках выставки «Иннопром-2024» в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и компанией «Новые башни». Подписи в документе поставили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор группы компаний «Новые башни» Александр Соболев. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.





В рамках соглашения компания «Новые башни» планирует инвестировать в Челябинскую область 500 миллионов рублей в течение следующих семи лет. Средства будут направлены на строительство не менее 30 антенно-мачтовых сооружений связи ежегодно. Это позволит улучшить качество связи в регионе, что, в свою очередь, будет способствовать развитию экономики и повышению уровня жизни населения.

В 2025 году компания построит башни на федеральной автомобильной трассе М-5 по территории Челябинской области. Это позволит обеспечить устойчивое покрытие связью всей трассы и прилегающих территорий.

Компания уже реализовала ряд проектов комплексного покрытия в городах и районах Северо-Западного, Уральского и Южного федеральных округов России. В Челябинской области компанией «Новые башни» построено 193 антенно-мачтовых сооружения связи. Инвестиции в экономику области и развитие услуг связи составили более 482 миллионов рублей.