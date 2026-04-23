В Челябинской области удалось сократить размер дефицита бюджета 2025 года на 27%

В Челябинской области удалось сократить размер дефицита бюджета 2025 года на 27%, при этом в основном за счет собственных средств региона и льготных федеральных кредитов. Об этом сегодня, 23 апреля, доложил депутатам на 11‑м заседании Заксобрания министр финансов Иван Родионов.

Выступая с докладом об итогах финансового 2025 года, глава регионального Минфина отметил, что общий объем доходов областного бюджета сложился практически на уровне предшествующего года — в сумме 296 миллиардов рублей, из которых около 90% — собственные налоговые и неналоговые поступления.

«Исполнение областного бюджета в 2025 году осуществлялось в непростых условиях, обусловленных общими экономическими факторами, главным образом влияющими на поступление налога на прибыль организаций, а также в условиях роста социальных расходов. Несмотря на это, в полном объеме профинансированы все первоочередные социально значимые обязательства, достигнут высокий уровень исполнения нацпроектов», — отметил Иван Родионов.

По итогам 2025 года размер дефицита был сокращен на 27% в сравнении с прогнозируемыми значениями. При этом основную часть дефицита удалось сбалансировать за счет остатка собственных средств региона и льготных федеральных кредитов.

Также Иван Родионов отметил, что неналоговые доходы областного бюджета в 2025 году увеличились в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Объем расходов составил 365 миллиардов рублей с приростом почти 6% к 2024 году.

Ключевым инструментом достижения стратегических целей развития остаются национальные проекты. В регионе отмечен исторический рекорд — кассовое исполнение по национальным проектам составило более 99%. Это самый высокий показатель за годы реализации нацпроектов в регионе.

Доля расходов социального характера превысила 70%. Особое внимание в регионе уделялось поддержке участников СВО и членов их семей. В числе приоритетов меры, направленные на рост доходов семей с детьми.