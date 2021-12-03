В Челябинской области туроператорам грозят банкротства из‑за «ковидных туров»

Завершить расчет с неотдохнувшими туристами компании должны до 31 декабря

Согласно постановлению правительства РФ, туроператоры обязаны вернуть клиентам все деньги по оплаченным поездкам, которые «зависли» из-за закрытия границ во время пандемии. Компаниям давали отсрочку только до 31 декабря 2021 года. По данным Ассоциации турорганизаций Челябинской области, решения по 20% «ковидных туров» не приняты: люди не согласились заменить отдых, например, в Европе на Турцию и ждут назад свои депозиты. Из-за локдауна турагентства и так не в лучшем положении. Если срок по возврату средств не будет продлен, следует ожидать массовые иски в суды от южноуральцев.

«Большая часть „зависших“ туров представлена популярными европейскими курортами, поэтому логично, что предложения о замене направления на Турцию и Египет, где в основном пляжный отдых, не всегда проходят. Большая часть европейских стран пока находится под ограничениями из-за COVID-19, и непонятно, когда их снимут», — говорит руководитель Ассоциации туристических организаций Челябинской области Людмила Мосина.

В какой-то степени туроператоры оказались заложниками ситуации, поскольку в случае, если деньги были перечислены ими напрямую авиакомпании или отелю, то вернуть их сейчас просто невозможно.

По словам директора франчайзингового турагентства «Анекс тур» Андрея Курочкина, требование вернуть деньги до 31 декабря несет в себе большие риски для отрасли в целом, поскольку может повлечь за собой банкротство и уход с рынка туроператоров, а значит, и туристы не смогут вернуть деньги.

«Необходимость произвести выплаты по „ковидным турам“ до 31 декабря загонит компании еще в большую долговую яму, поскольку многие туроператоры вынуждены оформлять банковские кредиты, чтобы производить расчет, реальной возможности восполнить потери не было. Ситуация на рынке туризма очень серьезная: есть реальный риск ухода с рынка некогда крепко стоящих на ногах туроператоров. В случае их банкротства туристы потеряют почти полностью свои деньги», — говорит директор туркомпании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Он считает, что жесткие временные лимиты в этом случае уничтожат бизнес и оставят туристов без денег. Подробнее о ситуации в туротрасли региона читайте на Bfm74.ru.