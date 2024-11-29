В Челябинской области цены на содержание авто ниже, чем по России

Рейтинг регионов посчитали по расходам на топливо, мойку и шиномонтаж

Для анализа затрат на обслуживание автомобиля в России были рассчитаны цены на бензин марки АИ-95, автомойку и шиномонтаж колес легкового автомобиля.

При среднем месячном расходе топлива в 130 литров затраты на бензин составят 7 672 рубля. Шиномонтаж обойдется в 500 рублей, а два посещения автомойки в месяц — в 1 330 рублей. В итоге средние месячные расходы автовладельцев в России составляют 9 503 рубля, посчитали bankiros.ru по данным Росстата.

В рейтинге регионов по затратам на автомобиль Южный Урал выглядит привлекательно. Автовладельцы тратят здесь в месяц в среднем 8 716 рублей: топливо — 7 211 рублей, шиномонтаж — 578, две мойки за 927 рублей.

Самый дорогой регион в рейтинге — Магаданская область, где средние затраты составляют 12 644 рубля. В одном ряду с ним и другие отдаленные и труднодоступные регионы.

Минимальные расходы зафиксированы в Республике Ингушетии, где они составляют 8 452 рубля.



