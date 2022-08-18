В Челябинской области субсидию по соцконтракту увеличат до 380 тыс. рублей

Деньги можно будет направить на открытие бизнеса

В Челябинской области планируется увеличить до 380 тыс. рублей максимальный размер выплат по социальному контракту. Законопроект об этом внесен в Законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба министерства социальных отношений.

Максимальный размер помощи для индивидуальных предпринимателей планируется установить на уровне 350 тыс. рублей. Это на 100 тыс. рублей больше, чем было ранее. Если нужно пройти обучение, дополнительно можно получить еще 30 тыс. рублей. Новый размер выплат распространят на соцконтракты, заключенные с 1 июля 2022 года.

Программа «Социальный контракт» работает в Челябинской области с 2014 года. Она позволяет пройти переобучение и повысить свою квалификацию, открыть бизнес и развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, преодолеть трудную жизненную ситуацию. Договор заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей или малоимущим гражданином. В итоге люди получают возможность восстановить свое финансовое положение.

«Ежегодно мы отмечаем рост получателей социального контракта. Подавляющее большинство граждан, воспользовавшихся такой мерой соцподдержки, увеличивают свой доход», — отмечает министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

С начала 2022 года в Челябинской области заключили уже 3563 социальных контракта, в том числе 1536 — на поиск работы, 1270 — на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 486 — на ведение личного подсобного хозяйства и 271 — на преодоление трудной жизненной ситуации. Для сравнения, в 2020 году южноуральцы заключили лишь 1116 соцконтрактов, а в 2021-м — 4737 таких договоров.

В Минсоце Челябинской области отмечают, что оформить социальный контракт могут семьи, в которых доход на человека за последние три месяца ниже регионального прожиточного минимума. При расчете дохода семьи не учитывается заработок человека, потерявшего работу после 1 марта 2022 года и признанного безработным. Чтобы получить поддержку, нужно предоставить в управление соцзащиты заявление и пакет документов, а для открытия бизнеса — еще и разработанный бизнес-план.

Благодаря социальному контракту бизнес развивают Гульнара Габбасова, открывшая студию гончарного мастерства, Вера Плетнева, создавшая ателье, и Алсу Нусрауллова, запустившая мастерскую по созданию букетов и композиций из сухоцветов и стабилизированных цветов. Ольга Лобанова изготовляет приспособления для развития воображения и сенсорики, а также создает игры для детей с особенностями развития. Тренер Николай Левус открыл собственную школу скалолазания.

С помощью соцконтракта успешно развивает свой бизнес и челябинка Татьяна Алферова. Она уже год выпускает одежду под собственным брендом. ИА «Первое областное» рассказывало историю этого локального производства. Освещало наше информационное агентство и развитие сферы сельских бьюти‑услуг с помощью социального контракта.