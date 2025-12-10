В Челябинской области стартовал прием заявок на вывод бизнеса на маркетплейсы

Поддержку предпринимателям предоставляет Центр «Мой бизнес»

В Челябинской области стартовал прием заявок на новую услугу по выводу бизнеса на маркетплейсы. Подать заявку могут предприниматели Челябинской области до 19 декабря по ссылке. Услуга оказывается центром «Мой бизнес» при содействии регионального Минэкономразвития.

Что входит в услугу:

— оформление кабинета продавца на любом маркетплейсе;

— создание продающих карточек товара;

— подбор схемы логистики и помощь в отгрузках;

— полноценный запуск продвижения, которое нацелено на результат;

— сопровождение до первых продаж;

— если у вас уже есть действующий магазин, то поможем вам в расширении вашего бизнеса или переходе на другой маркетплейс.

В результате предприниматели получат:

— готовый магазин WB, Ozon или Яндекс. Маркет;

— корректно оформленные товары;

— понимание всех процессов и алгоритмов площадки;

— поддержку опытных специалистов.





Успешно продавать на маркетплейсах стало проще, чем когда-либо!

Воспользоваться услугой могут субъекты МСП, зарегистрированные и действующие на территории Челябинской области.

Программа действует до 19 декабря 2025 года. Количество мест ограничено.

Ссылка на регистрацию.

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика» при содействии регионального Минэкономразвития.

