В Челябинской области средняя зарплата выросла на 22,2%

Ее размер достиг 68,3 тысячи рублей в месяц

Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в январе — августе 2024 года увеличилась на 22,2% — до 68 314,6 рубля. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области со ссылкой на Челябинскстат. Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за 8 месяцев составила 113,7%.

Самые высокие доходы выявлены у сотрудников финансовой и страховой отрасли — 90,9 тысячи рублей в месяц (+21,4%), в сфере информации и связи — 87,9 тысячи рублей (+20,2%), профессиональной и научной сферах — 84 тысячи рублей (+11,8%). Самые скромные зарплаты установились на предприятиях общественного питания и в гостиничных комплексах — 38,8 тысячи рублей в месяц.

Наибольшая динамика роста зарплаты прослеживается в сфере культуры и спорта: за 8 месяцев доходы сотрудников выросли на 34,7% — до 81,5 тысячи рублей, в сельском хозяйстве — на 32,7%, до 53,6 тысячи рублей, в строительстве — на 29,5%, до 60,4 тысячи рублей.