В Челябинской области средний уровень зарплат вырос на 13%

Эксперты сравнили заработную плату за пять месяцев 2021 и 2022 года

В Челябинской области среднемесячная зарплата за пять месяцев этого года составила 47 тысяч рублей, увеличившись на 13,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона, добавив, что динамика зарплаты на Южном Урале выше, чем в целом по России (за 5 месяцев прирост составил 12,9%).



В мае этого года среднемесячная зарплата увеличилась на 3,1% по сравнению с апрелем и составила 50 тысяч рублей. В целом по России прирост составил 0,2%.

«Заработная плата по крупным и средним организациям показала еще большую динамику — 51 169,6 руб. за 5 месяцев, или +14,0% к январю — маю 2021 года. Реальная заработная плата в области (скорректированная на инфляцию), по оценке Минэкономразвития области, за 5 месяцев 2022 года ожидается на уровне 101,8% к соответствующему периоду 2021 года (по РФ снижение — 99,1%)», — пояснили в Минэкономразвития Челябинской области.

Лидируют следующие отрасли: профессиональная, научная и техническая (135,4%), административная (133,4%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (125,7%), строительство (120,8%), торговля оптовая и розничная (116,6%), деятельность в области информации и связи (114,9%), обрабатывающие производства (114,8%).