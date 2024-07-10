В Челябинской области среднемесячная зарплата выросла на 23%

Ее размер в регионе достиг 66 тысяч рублей

В Челябинской области по итогам 4 месяцев 2024 года среднемесячная начисленная зарплата выросла на 23%, до 66,1 тысячи рублей, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на Челябинскстат.

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию) за январь — апрель 2024 года составила 114,5%.





Наибольшая динамика по росту доходов наблюдается в сфере культуры и спорта — на 35%, до 78 тысяч рублей, сельском хозяйстве — на 34%, до 50 тысяч рублей, в промышленности — на 30%, до 79 тысяч рублей.

В сфере общепита зарплаты сотрудников выросли на 25%, до 38 тысяч рублей, сфере транспортных услуг и логистике — на 26%, до 67 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты в регионе у работников финансовой сферы и страхования — 90 тысяч рублей в месяц. За ними по уровню доходов следуют сотрудники информационных коммуникаций и связи — 84 тысячи рублей, а также работники обрабатывающих производств с зарплатой 81 тысяча рублей.