В Челябинской области среднемесячная зарплата выросла на 13%

Больше зарабатывать стали администраторы, ученые и строители

В Челябинской области среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций составила в январе — июне 2022 года 48 220,7 рубля, или 113% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона со ссылкой на данные Челябинскстата.

В июне 2022 года среднемесячная зарплата на предприятиях и в организациях области выросла на 4,4% (к маю 2022 года) до 52 254,4 рубля. Заработная плата по крупным и средним организациям за полгода составила 52 038,9 рубля, или 13,7% к аналогичному периоду 2021 года.

Реальная заработная плата (скорректированная на инфляцию), по оценке Минэкономразвития области, за полгода ожидается на уровне 101,2% к соответствующему периоду 2021 года.

Наибольший рост доходов сотрудников наблюдается с начала года в административной сфере — 134,6%, научной и технической сфере — 130,9%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 124,1%, строительстве — 120,4%.

Также зарплаты наиболее существенно выросли у работников сферы телекоммуникаций — 116,9%, торговли — 116,3%, обрабатывающих производств — 114,4%, сферы обеспечения электроэнергией и газом — 112,5%.

Самые высокие заработные платы выплачивают в научной и технической сфере — 73,7 тыс. рублей, области информации и связи — 64,1 тыс. рублей, сфере финансов и страхования — 63,8 тыс. рублей, в области культуры, спорта и развлечений — 58,5 тыс. рублей.

Также работодатели вводят дополнительные меры поддержки сотрудников. Так, на автозаводе «Урал» (Миасс) начали компенсировать проезд до работы и обратно для иногородних специалистов. Новую меру поддержки связывают с увеличением производства и, как следствие, ростом численности коллектива, в том числе из соседних городов.