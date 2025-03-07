В Челябинской области среднедушевые доходы выросли на 12,5%

Это выше общероссийских темпов роста

В Челябинской области реальные среднедушевые доходы выросли за год на 12,5%, с учетом инфляции — на 12,1%, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области.

По предварительным данным денежные доходы по итогам 2024 года увеличились на 20,5% по отношению к 2023 году и составили 1,95 триллиона рублей. Среднедушевые денежные доходы составили 47 938,6 рубля (+20,7%)

Большую часть в объеме доходов населения Челябинской области составляет заработная плата. На нее пришлось 1,27 триллиона рублей (+24,9%).

Социальные выплаты составили 430,6 миллиарда рублей (+11,3%). Доходы от собственности — 150,9 миллиарда (+16,9%). На доходы от предпринимательской деятельности пришлось 88,1 миллиарда (+13,4%).