В Челябинской области среди фермеров определят получателей грантов

На эти цели направлено более 170 миллионов рублей

В Челябинской области в апреле завершается отбор проектов на получение грантов «Агростартап» (общая сумма господдержки — 63 миллиона рублей) и грантов на развитие семейных ферм (108 миллионов рублей). Участники специальной военной операции, решившие создать фермерское хозяйство, получат дополнительное преимущество в этом конкурсе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Заявки на гранты «Семейная ферма» принимаются до 13 апреля, на гранты «Агростартап» — до 27 апреля. Соискатели должны в эти сроки разместить пакет документов на портале предоставления мер финансовой господдержки. После их проверки конкурсная комиссия оценит заявки участников отбора по балльной системе. Преимущества у соискателей с наилучшими условиями для реализации бизнес-проекта. Это наличие в собственности земли, сельхозтехники, поголовья, производственных помещений и другое. В конечном итоге это должно способствовать увеличению объемов сельхозпроизводства.

Особое внимание будет уделено гражданам, принимавшим участие в проведении специальной военной операции. Ветераны боевых действий, вернувшиеся с СВО и решившие начать свое фермерское дело, получат дополнительные баллы при оценке бизнес-проекта.

Победителям отбора на гранты «Агростартап» государство направит до 90% средств от стоимости бизнес-проекта, на развитие семейных ферм — до 60%. В 2025 году общий объем грантов на развитие семейных ферм составляет 108,5 миллиона рублей. Размер одного гранта может варьироваться от 5 до 30 миллионов рублей. На гранты «Агростартап» направлено 63,7 миллиона рублей, размер одного гранта — от 1,5 до 3,5 миллиона рублей.

Победителям конкурса на развитие семейных ферм гранты будут выплачены в мае, «Агростартапы» — в июне.