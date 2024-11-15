В Челябинской области спрос на полноприводные авто вырос на треть

Средняя цена достигла 1,8 миллиона рублей

В Челябинской области в третьем квартале этого года вырос спрос на новые полноприводные авто на 31,1%. Средняя цена таких машин достигла 1,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба «Авито Авто».

На эту категорию транспортных средств приходится 36,7% первичного рынка автомобилей региона. Количество объявлений о продаже новых полноприводных автомобилей в третьем квартале 2024 года в Челябинской области выросло более чем в 2 раза год к году и на 26,8% за квартал.

«Среди моделей лидером по спросу в регионе с существенным отрывом от других авто стала ВАЗ (LADA) Niva Legend, на чью долю пришлось 17,9%. На втором месте — GAC GS8 с 8,3%, а на третьем — Geely Monjaro с 7,9%. Четвертую строчку заняла еще одна модель этого бренда — Atlas, получившая 4,5% от спроса. Замыкает пятерку лидеров Kia Seltos с 4,4%»,— говорится в исследовании.

На первом месте по динамике спроса год к году оказался автомобиль Geely Monjaro: интерес к нему вырос почти в 4 раза.

«В категории полноприводных автомобилей мы наблюдаем следующую динамику: за квартал спрос растет быстрее, чем год к году — на 31,1% и 24% соответственно. Это свидетельствует о некоторой сезонности интереса к машинам с полным приводом. При этом их высокая доля в спросе объясняется тем, что в условиях непростого российского климата и разнообразия дорожных покрытий такие автомобили обеспечивают комфорт движения даже в самых сложных погодных условиях», — руководитель по продажам новых автомобилей в Авито Артем Хомутинников.

По его словам, такие машины подходят для активного отдыха и путешествий.