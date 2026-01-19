В Челябинской области спрос на обогрев авто увеличился в 4 раза

В морозы выросла популярность мобильных автосервисов

В Челябинской области спрос на буксировку, отогрев, выездной шиномонтаж и другие вспомогательные автоуслуги вырос на 10% год к году, рассказали ИА «Первое областное» аналитики «Авито Авто».

Согласно исследованию, в новогодние каникулы спрос на помощь на дороге в Челябинске вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Заметнее всего увеличилась востребованность отогрева авто — в четыре раза.

Далее идет выездной шиномонтаж — рост на 61%. В таких погодных условиях мало кто готов добираться до автосервиса самостоятельно, поэтому водители нередко вызывают мастеров, которые могут поменять шины прямо на месте. Средняя стоимость услуги — 1000 рублей.

Также вырос спрос на замену аккумулятора — на 56%, на буксировку авто — на 41%. Средняя стоимость услуг — 1000 рублей.

Увеличилась востребованность прикуривания авто — на 40%. Средний чек за услугу — 1000 рублей. Кроме того, вырос спрос на доставку топлива в дороге — на 14%.

