В Челябинской области создадут производство насосного оборудования для АЭС

На ПМЭФ «Конар» заключил соглашение со строительным холдингом «Титан‑2»

В Челябинской области откроют производство насосного оборудования для атомных электростанций. Новые цеха разместят на площадке технопарка «Станкомаш» в Челябинске. Соответствующее соглашение в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера на ПМЭФ‑2024 подписали гендиректор АО «Конар» Валерий Бондаренко и гендиректор строительного холдинга «Титан‑2» (Ленинградская область) Григорий Нагинский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.





Стороны договорились о создании на территории России новой компании, которая будет вести разработку, сборку, испытания и реализацию насосного оборудования для атомных электростанций.

Обе компании располагают уникальными компетенциями для обеспечения успешной деятельности по производству насосов.

Вся производственная цепочка будет сосредоточена в периметре индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске, что дает новому предприятию преимущества и минимизирует затраты на исполнение контрактов. Отметим, концерн «Титан‑2» — крупный российский строительный холдинг, сооружающий объекты атомной и тепловой энергетики, нефтегазовой и химической промышленности.

Также на полях ПМЭФ-2024 было заключено соглашение между правительством Челябинской области и ООО НТЦ «Приводная техника» о строительстве завода по производству электротехнического оборудования в Сосновском районе Челябинской области. Документ подписали губернатор Алексей Текслер и директор по стратегическому развитию Группы компаний «Приводная техника» Евгений Чупин.





На площадке предприятия в Сосновском районе будет выпускаться преобразовательная техника в диапазоне мощностей от 75 до 30 000 кВт, способная заместить продукцию ушедших с российского рынка корпораций.

Также будет создана научно-исследовательская и испытательная лаборатория электропривода. Срок реализации проекта первой очереди — до 2028 года.