В Челябинской области создадут полигон для всероссийских машиностроительных выставок

Площадка будет помогать повышению интереса к российским машинам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил всероссийскую выставку «СтройДорЭкспо-2021», которая с 15 по 17 сентября проходила на аэродроме «Калачево». На мероприятии, организованном Минпромторгом России и ассоциацией «Росспецмаш», были представлены передовые модели строительно-дорожной, прицепной, пожарной, коммунальной техники от крупных отечественных производителей. Кроме того, на специальном полигоне проводились демонстрационные показы возможностей различных машин, и все желающие могли увидеть их в деле.





«У Челябинской области уникальные компетенции в машиностроении, которые мы активно развиваем. Есть строительно-дорожная и грузоподъемная техника — наши самосвалы „Урал“ и „Ивеко“. Мы готовы быть центром компетенций. Новизна площадки заключается в том, что это не просто выставка — здесь сделан специальный полигон для строительно-дорожной техники, где можно ее опробовать. Мы договорились с министерством промышленности и торговли РФ, что в Челябинской области сделаем всероссийский полигон этой техники, где мы будем регулярно проводить такого рода мероприятия, конференции, выставки, шоурумы, чтобы можно было заниматься импортозамещением в масштабах всей страны, привлекать сюда производителей, обмениваться опытом. Таким образом мы и свои компетенции будем развивать», — прокомментировал Алексей Текслер.





Глава региона осмотрел представленную на выставке технику, ознакомился с новинками и уже зарекомендовавшими себя машинами от местных предприятий — Челябинского компрессорного завода, Челябинского машиностроительного завода автомобильных прицепов, «ДСТ-Урал», Челябинского тракторного завода, Челябинского механического завода, а также компании UMG, в которую входят «Челябинские строительно-дорожные машины». С представителями заводов губернатор обсуждал их проекты и планы. Во время осмотра экспозиции Алексей Текслер отметил, что на выставке представлено много техники, которая может конкурировать с западными производителями, и что отечественная техника выигрывает у иностранной по многим показателям. Регион и дальше будет поддерживать предприятия, потому что «нет другого варианта».





Челябинская область для проведения выставки была выбрана по нескольким причинам. Как рассказал ИА «Первое областное» заместитель губернатора Егор Ковальчук, в регионе есть компетенции по производству строительной и дорожной техники, есть много предприятий, выпускающих такие машины. Кроме того, челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» смог предоставить под выставку свой испытательный полигон. Также прослеживается тенденция ухода крупных мероприятий из Москвы в регионы. Планируется, что выставка «СтройДорЭкспо» будет проводиться раз в два года. Мероприятие направлено на развитие российского машиностроения. На выставках будут демонстрироваться текущие и будущие проекты, проводиться презентации передовых российских технологий, машин и оборудования, устанавливаться деловые контакты.





Напомним, что во время встречи с заместителем министра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым Алексей Текслер предложил на постоянной основе проводить выставку «СтройДорЭкспо» в Челябинске.