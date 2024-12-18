В Челябинской области создадут киберполигон для подготовки специалистов в ИТ‑безопасности

Проект поможет совершенствовать защиту от компьютерных угроз

Челябинский госуниверситет и миасский автозавод «Урал» создадут киберполигон по информационной безопасности. Соглашение о реализации проекта подписали во время заседания Союза машиностроителей Челябинской области в присутствии губернатора Алексея Текслера. Со стороны автозавода подпись в документе поставил советник генерального директора Эльдар Галимов, от ЧелГУ — ректор Сергей Таскаев, передает корреспондент ИА «Первое областное».

На программно-аппаратной тренировочной платформе специалисты по информационной безопасности станут проходить обучение и проверять навыки по обнаружению, анализу и устранению последствий компьютерных атак. Условия киберучений будут полностью соответствовать реальности.

До 2026 года предполагается значительно снизить разрыв между уровнем подготовки специалистов и требованиями рынка труда.

Киберполигон создается по указу президента Российской Федерации и по поручению губернатора Челябинской области. Проект позволит обеспечить компьютерной безопасностью объекты критической информационной инфраструктуры.