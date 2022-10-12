В Челябинской области сократят расходы на новогодние гуляния

Поручение главам территорий дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал коллег выбрать более скромные форматы проведения Нового года. Но для детей праздник должен быть сохранен в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.



Глава региона отметил, что в работе появились новые задачи государственной важности. Но и других вопросов никто не отменял, а значит, остаются в силе социальные планы и проекты в сферах здравоохранения, образования, спорта, культуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, вопросов благоустройства.

«С учетом новых условий требую усилить финансовую и исполнительскую дисциплину, больше уделять внимания вопросам разумной оптимизации и экономии бюджетных средств, в том числе при планировании праздничных мероприятий», — уточнил глава региона.

Кроме того, губернатор поручил вернуться к досанкционным объемам производства. Потери экспортных поставок будут перекрываться ростом гособоронзаказа и межрегиональной кооперацией.

