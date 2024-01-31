В Челябинской области сократили сроки регистрации прав на недвижимость

Объем сделок по льготной ипотеке вырос на 19%

В Челябинской области сократили сроки регистрации прав на недвижимость благодаря внедрению новых цифровых сервисов и увеличению доли электронных регистраций. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции и. о. руководителя Росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.

«25 лет назад срок регистрации права собственности составлял 30 дней, сегодня — от 10 рабочих дней при предоставлении пакета документов на бумаге и в течение 24 часов при предоставлении документов в электронном виде. В этом году целевые модели по срокам будут пересмотрены еще в сторону сокращения. Для того чтобы избежать приостановок и отказов, наши специалисты связываются по телефону с заявителями для уточнения информации», — уточнила Ольга Силаева.

По ее словам, представление пакета документов в электронном виде позволяет максимально сократить сроки регистрации. Профессиональные участники рынка недвижимости — застройщики или кадастровые инженеры — имеют электронную цифровую подпись (ЭЦП) и могут подавать документы в электронном виде. Обычные граждане также могут оформить ЭЦП самостоятельно или воспользоваться цифровыми сервисами ведомства.

«Сегодня 90% пакетов документов от участников сделок с недвижимостью подаются в электронном виде, что позволяет ускорить сроки регистрации. С помощью электронных сервисов можно в течение 24 часов зарегистрировать сделку», — говорит она.

Если есть обременения и аресты на недвижимость, Росреестр самостоятельно направляет запросы в соответствующие органы в рамках межведомственного взаимодействия.

«В 2023 году было подготовлено более 2 миллионов выписок из ЕГРН (-10%), из них 96% предоставлены в электронном виде. От южноуральцев в прошлом году поступило более 600 тысяч запросов на выписки ЕГРН. Получение выписок возможно через портал госуслуг и сайт Росреестра, если в бумажном виде — через МФЦ», — пояснила и. о. директора филиала Роскадастра по Челябинской области Альфия Янбердина.

В Росреестре по Челябинской области отмечают рост числа регистрации сделок в 2023 году по льготной ипотеке, действие которой завершится в июле 2024 года. Объем таких сделок в прошлом году увеличился на 19%, при этом большая часть проводилась в электронном виде.