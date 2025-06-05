В Челябинской области сохранили господдержку малого и среднего бизнеса

Местная инфраструктура помогает развиваться в условиях высокой ключевой ставки

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Челябинской области составляет почти 28%. Это значительно выше среднероссийских показателей. Сфера МСП — самая быстрорастущая, сказал губернатор Алексей Текслер в обращении к Законодательному собранию 5 июня.

«Мы обращаем на нее пристальное внимание и максимально поддерживаем. Здесь находится большой потенциал развития. Уверен, что многие наши средние предприятия в будущем могут стать крупными и лидерами своих отраслей, а сегодняшний малый бизнес завтра дорасти до среднего. Задача именно такая», — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер напомнил, что в 2024 году на пять лет продлили все налоговые льготы для предпринимателей в рамках упрощенной системы налогообложения.

«Несмотря на оптимизацию на федеральном уровне финансирования инфраструктуры поддержки МСП, за счет средств областного бюджета полностью сохранили финансирование центра „Мой бизнес“ и Центра поддержки экспорта. Их услугами каждый год пользуются тысячи предпринимателей», — сказал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что в нынешних условиях высокой ключевой ставки это доступ к льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. За прошлый год через инфраструктуру центра «Мой бизнес» выдано почти 600 поручительств и займов. Такая поддержка позволила привлечь в сектор малого бизнеса более 5,5 миллиарда рублей.