В Челябинской области снять наличные деньги можно в 1100 магазинах

Услуга актуальна для территорий с отсутствием банкоматов

На Южном Урале работает более 1100 торговых точек, где можно снять наличные деньги с банковской карты. Количество точек, предоставляющих такую услугу, в области постоянно растет. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского отделения Банка России.

Услуга необходима жителям малых и отдаленных территорий: зачастую там отсутствуют банкоматы. Сейчас сервисом могут воспользоваться жители 158 населенных пунктов региона. Чаще всего снять деньги с банковской карты на кассе можно в сетевых супермаркетах, есть такая услуга и на автозаправочных станциях. Более трети точек находится в сельских поселениях, где проживает меньше одной тысячи человек.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо совершить в торговой точке покупку и оплатить ее дебетовой картой. С одной карты можно снять до 5 тысяч рублей в день и не более 30 тысяч рублей в месяц. Перед оплатой необходимо предупредить продавца о своем желании получить наличные. Если в кассе магазина или АЗС есть достаточное количество купюр, их выдадут. При этом комиссию за услугу торговые точки не берут, но ее может устанавливать банк, выпустивший карту. Это нужно уточнить по телефону финансовой организации, на его официальном сайте или в мобильном приложении.

Бизнесмены, которые предоставляют сервис «Наличные на кассе», могут увеличить поток клиентов и сократить расходы на инкассацию. Кроме того, в конце 2024 года был принят закон об упрощенном налогообложении для банковских платежных агентов. Он позволит привлекать к предоставлению сервиса сельских предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.