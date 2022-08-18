В Челябинской области снизят стоимость аренды земли для операторов связи и концессионеров

Поправки в действующие законы поддержат компании в условиях санкций

Более чем в два раза в Челябинской области снизят арендную плату на земельные участки для размещения на них объектов связи или работы в рамках государственно-частного или концессионного партнерства. Поправки, предусматривающие установление ставки в размере 0,7% и 0,3% соответственно, одобрил комитет по экономической политике Законодательного собрания региона.

Законопроект разработали по поручению заместителя премьер-министра России Дмитрия Чернышенко. В Заксобрание Челябинской области поправки внес губернатор региона Алексей Текслер. Предполагается изменение трех местных законов.

Снижение арендной платы до 0,7% на участки для размещения объектов связи поддержит телекоммуникационные компании в условиях санкций.

«Предлагаемые изменения направлены на поддержку организаций, осуществляющих деятельность в сфере телекоммуникаций, испытывающих экономические и технические сложности, связанные с приостановкой поставок зарубежного телекоммуникационного оборудования и комплектующих, в том числе на привлечение инвестиций крупных федеральных операторов связи в развитие сетей связи на территории Челябинской области, а также на стимулирование развития местных телекоммуникационных организаций, в том числе в малонаселенных территориях», — поясняет председатель комитета по экономической политике Евгений Илле.

Установление ставки арендной платы 0,3% для участков, где будут работать концессионеры, поможет частично окупить проекты.

«Проекты, реализуемые через механизм концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве, заключенных с Челябинской областью, являются социально ориентированными и, как правило, экономически неокупаемыми. В связи с этим условиями таких соглашений предусмотрено возмещение концедентом — публичным партнером — понесенных расходов концессионера — частного партнера», — отмечает Евгений Илле.

Напомним, что в конце декабря 2021 года в Челябинской области снизили до минимума ставку аренды земли под спорткомплексы. Кроме того, участки будут выделять инвесторам без торгов.