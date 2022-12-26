В Челябинской области снизились цены на сахар и свинину

Продукты подешевели в популярных торговых сетях

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов девять позиций показали снижение цен, а пять позиций выросли за последние две недели»,

— уточнили в КСП Челябинской области.



В Челябинской области в преддверии Нового года снизились цены на ряд социально значимых продуктов: сахар, свинину и курицу. В то же время стоимость капусты, яиц и картофеля, наоборот, повысилась. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона.Эксперты проанализировали цены на продукты в торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», Spar и «Ашан». С 6-го по 20 декабря килограмм сахара подешевел на 3,18 руб. (−5,3%), килограмм свинины — на 13,7 руб. (−4,93%), килограмм охлажденных и замороженных кур — на 7,34 руб. (−4,76%).

Так, килограмм свежей белокочанной капусты подорожал на 1,21 руб. (+6,17%), 10 штук куриных яиц — на 2,96 руб. (+4,55%), а килограмм картофеля — на 1,19 руб. (+4,52%).В КСП области напомнили, что темп годовой инфляции замедляется седьмой месяц подряд. Однако сезонные факторы могут внести свои коррективы.