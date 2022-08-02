В Челябинской области снижаются розничные цены на шины

Дилеры советуют покупать зимний комплект резины летом

В Челябинской области в летний сезон традиционно в розничной сети предоставляются скидки на зимнюю резину для легковых авто, при этом в целом дистрибьюторы отмечают снижение цен на комплекты шин на 5—10%. Это общероссийский тренд, сообщило «Известиям» агентство «НАПИ инфо».

Специалисты отмечают, что рост средних цен на всесезонные шины произошел в России только в апреле 2022 года. В дальнейшем средняя цена на всесезонные шины снижалась, показав в июле текущего года снижение на 10,6%.

«Максимальный рост средней цены на летние шины был зафиксирован в марте 2022 года — на 0,7% в течение месяца. Затем средние цены на автошины также снижались. Цены в июле 2022 года были чуть выше, чем январе — феврале текущего года», — говорится в исследовании.

Снижение средней цены специалисты компании связывают с сокращением предложений более дорогих шин, таких как Michelin и Nokian. Из России за последнее время ушли или приостановили работу такие шинные бренды, как Bridgestone и Yokohama.

По данным Челябинскстата, в июле 2022 года спрос на шины и автокомпоненты вырос в Челябинской области на 25,5%. Южноуральцы заранее, до наступления холодов, присматриваются к покупке зимнего комплекта шин.

«Спрос очень высокий, но цены пока доступные. Есть остатки продукции зарубежных брендов на складах компании, могут доставить в течение нескольких дней в ваш город. Советуем не откладывать покупку и приобретать зимнюю резину сейчас, пока действуют акции и есть возможность приобрести товар по бюджетной цене», — сообщили в интернет-магазине 74kolesa.ru.

Наиболее бюджетный вариант шин отечественных брендов с 14-м радиусом обойдется покупателю минимум в 3 тыс. рублей за 1 штуку. Приобрести шипованные шины Tunga (завод «Омскшина») можно за 3280 рублей за 1 штуку. Зимние шины японского бренда Bridgestone можно приобрести в Челябинске по цене 7380 рублей за штуку.

«Bridgestone на складах осталось всего шесть штук, больше шины этого бренда не завозят. Поставок из-за санкций нет», — сообщил представитель магазина 74kolesa.ru.

Дефицита в розничной сети зимних комплектов резины не ожидается: отечественные марки зимней резины будут представлены к началу сезона в ассортименте. Производители шин для легковых автомобилей увеличивают объемы производства. С 1 августа 2022 года возобновил работу завод «Континентал Калуга» (Калужская область), который перенастроил логистику и нашел новых поставщиков сырья.

«Не зря есть в народе пословица — „готовь сани летом“, поэтому затягивать с покупкой зимней резины, если она требуется для вашего автомобиля, не стоит. Сегодня цены на зимние комплекты, действительно, очень привлекательные, в том числе можно приобрести товар по акции. Замена летней резины на шипованную — вопрос вашей безопасности, которым пренебрегать не стоит», — считает председатель челябинского регионального отделения общественной организации «Право выбора» Алексей Бруй.

На порталах бесплатных объявлений можно приобрести комплект зимней резины на 10—13% дешевле, чем в рознице, при этом срок ее эксплуатации будет не больше двух лет.