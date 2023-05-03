В Челябинской области снесут 200 тыс. квадратных метров аварийного жилья

Жилищные условия смогут улучшить почти 13 тыс. человек

В Челябинской области в этом году планируется снести 200 тыс. квадратных метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это позволит выполнить целевые показатели областной программы досрочно — на два года ранее. Жилищные условия улучшат почти 13 тыс. человек, сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.

«Уральский федеральный округ сохраняет лидирующие позиции по темпам расселения аварийного жилья в 2019—2023 годах. За данный период времени расселено 1784,2 тыс. квадратных метров аварийного жилья, что составляет 159% от плановых показателей. Жилищные условия улучшили 114 тыс. человек», — уточнили в КСП.

На втором месте по темпам расселения аварийного жилого фонда находится Сибирский федеральный округ, на третьем — Южный федеральный округ.





В Челябинской области с 2019 года расселено 171,2 тыс. квадратных метров аварийного жилья, переселено 11,2 тыс. граждан.

Губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поставлена задача по досрочной реализации областной адресной программы, целевые показатели которой планируется достичь уже в этом году, а не в 2025-м.

Необходимо расселить почти 200 тыс. квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Новоселье в новых квартирах уже в этом году справят почти 13 тыс. человек.