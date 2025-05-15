В Челябинской области сильнее всего подешевели корейские авто с пробегом

Средняя цена составила 740 тысяч рублей

Цена на подержанные машины в Челябинской области в апреле немного снизилась, и средняя стоимость составила 740 тысяч рублей. Больше всего подешевели корейские автомобили, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито Авто».

Больше всего в цене потеряли Hyundai (10,3%) и Kia (8,9%). Среди наиболее востребованных моделей резкое снижение цен зафиксировано у Kia Rio (10,2%) и LADA Granta (7,6%). LADA 2114 Samara и Kalina также подешевели на 6,7%.

Цены на автомобили с пробегом снизились из-за увеличения количества предложений на российском рынке. Эксперты называют время удачным для покупки машины.