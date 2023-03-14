В Челябинской области шаровые краны для нефтегазовой отрасли испытывают экстремальными температурами

Для освоения новых технологий завод арматуростроения использовал займы Фонда развития промышленности

Во вторник, 14 марта, губернатор Алексей Текслер посетил в Новосинеглазово Уральский завод специального арматуростроения (УЗСА). При поддержке Фонда развития промышленности РФ здесь запустили производство арматуры, предназначенной для эксплуатации в особых условиях: агрессивных средах и низких температурах. Глава региона обсудил с руководством завода расширение производства и кадровое обеспечение, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Завод сегодня решает стратегические задачи импортозамещения в нефтегазовой отрасли нашей страны. В частности, он специализируется на производстве шаровых кранов, которые работают в особых условиях эксплуатации. Продукция востребована на газопромысловых объектах, при переработке газового конденсата и на объектах хранения природного газа, а также на нефтеперерабатывающих заводах. Краны могут работать в средах с высоким уровнем коррозии, где повышено содержание сероводорода, метанола, диоксида углерода и других агрессивных химических компонентов. До этого в России такой продукции не производили, а отрасль была вынуждена закупать краны в странах Европы и США. Проект удалось реализовать при поддержке Фонда развития промышленности РФ, который выдал заем на 300 млн рублей.

«Льготные займы ФРП востребованы российским промышленным бизнесом. Проект УЗСА стал 600-м в списке производств, открытых при финансовой поддержке ФРП. Всего же число профинансированных ФРП за 8 лет работы проектов достигло 1300», — рассказал директор ФРП РФ Роман Петруца.







Глава региона ознакомился с процессом производства, пообщался с работниками и понаблюдал за необычным стендом. На нем готовую продукцию испытывают на устойчивость к низким температурам: кран помещают в криогенную камеру, где температура достигает экстремальных минус 196 градусов по Цельсию. На шаровые краны также наносят сверхпрочное износостойкое покрытие. В рамках программы «Проекты развития» на такое оснащение был выдан заем в 370 млн рублей, который уже возвращен в полном объеме.





«Оборудование применяется на СПГ-заводах и в газопереработке. Мы трудились над этим проектом три с половиной года. Мы не планируем поставки сотнями и тысячами единиц, поскольку это не общепромышленное оборудование. Наш завод, если сравнить его с автомобилестроением, производит что-то вроде „Роллс-Ройса“ в области арматуры. Зайти на экспорт в нынешних условиях для российских производителей довольно сложно, но вот, например, арабский рынок для нас сегодня открыт. Запуск этого стенда позволит говорить о серийном производстве криогенных кранов», — рассказал гендиректор УЗСА Михаил Кофлер.

Алексей Текслер пояснил, что этот завод — один из примеров успешной реализации подобных проектов, которые претворяют в жизнь с помощью программ Фонда развития промышленности РФ. На сегодняшний день реализовано порядка 60 проектов на общую сумму инвестиций около 32 млрд рублей.





«Сейчас в пакете находятся порядка 20 проектов на общую сумму около 15 млрд рублей. Мы видим динамику: эти производства направлены на импортозамещение, производят уникальный продукт. Этот завод — пример такого производства, когда на ровном месте, в том числе с поддержкой государства, создано уникальное предприятие. Шаровые краны используются в нефтегазовой отрасли, работают в агрессивных средах, работают при низких температурах. Продукция проверяется на использование в криогенных условиях, в условиях низких температур для производства СПГ, когда производят из метана сжиженный природный газ при температуре в минус 160 градусов, и оборудование должно работать при таких условиях», — прокомментировал губернатор.





Он пояснил, что на предприятии готов еще один проект расширения производства. Региональный фонд развития промышленности готов в нем участвовать, давать льготные займы.

«У нас запущена региональная программа промышленной ипотеки, и этот проект будет участвовать в отборе. Эта связь мер государственной поддержки с сильной производственной командой показывает, что мы можем делать большие серьезные проекты», — резюмировал Алексей Текслер.

Губернатор также рассказал, что поговорил с сотрудниками предприятия. Молодые люди рассказали ему о своих заработных платах и перспективах. Обсудили с руководством завода и кадровую обеспеченность: будет усилено взаимодействие с местными техникумами и вузами. Студенты смогут проходить практику на производственных площадках.

В целом компания планирует инвестировать около 100 млн рублей в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а на развитие проекта импортозамещения оборудования в нефтегазовой отрасли страны — до 1,35 млрд рублей. Все это будет реализовано уже в ближайшие пять лет. Учитывая выполненные и запланированные инвестиции, стоимость проекта составит около 4,5 млрд рублей.