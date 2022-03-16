В Челябинской области Сбер от лица налоговой начал выдавать сертификаты электронной подписи

С 1 марта услуга доступна не только клиентам банка

Сбер от лица ФНС начал выдавать сертификаты электронной подписи для всех предпринимателей Челябинской области. С 1 марта 2022 года услуга доступна даже тем индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, кто не является клиентом Сбербанка.

Для получения сертификата достаточно посетить любое отделение банка, которое обслуживает юрлица. Действующим клиентам Сбера можно заранее заполнить заявку в СберБизнесе и затем получить подпись в отделении банка.

В Челябинске сертификаты электронной подписи от лица ФНС выдают четыре офиса Сбербанка по адресам: ул. Энтузиастов, 9а, пр. Ленина, 38, пр. Комсомольский, 70в и ул. Калинина, 14.

«Сбер — первое доверенное лицо Удостоверяющего центра ФНС России. У нас можно оформить электронную подпись, которая подойдет для любых сервисов и порталов. Бизнесу с ЭЦП открываются новые возможности: можно участвовать в торгах, подавать отчетность, регистрировать онлайн-кассу, работать на Госуслугах или подать заявку на регистрацию товарного знака», — прокомментировал управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Порядок получения электронной подписи указан на сайте банка. Также на сайте размещен актуальный список подразделений банка, оказывающих подобную услугу. Этот список постоянно расширяется.