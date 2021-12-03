В Челябинской области самую высокую зарплату получают жители Пласта

Контрольно-счетная палата региона подсчитала среднюю заработную плату по области

Контрольно-счетная палата Челбяинской области подсчитала среднюю зарплату в регионе. По подсчетам, больше всех в области зарабатывают жители Пластовского района и Магнитогорска, а ниже всего зарплаты в Локомотивном городском округе.



Средняя зарплата в Пластовском районе составила 79 тысяч 480 рублей, это на 33 тысячи больше средней оплаты труда по региону. Жители Магнитогорского городского округа в среднем в месяц получают 52 тысячи 21 рубль.





Меньше всего южноуральцы получают в Троицком микрорайоне, там средняя зарплата 27 тысяч 59 рублей.



«По итогам прошлого года среднемесячная зарплата в реальном выражении, с учетом инфляции, составила 101,7%, то есть сверх инфляции на 1,7% выросла заработная плата на территории Челябинской области», — отметил губернатор Алексей Текслер на заседании Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

В среднем жители Челябинской области в 2021 получают 45 тысяч 767 рублей в месяц, это на 7,3% больше, чем в прошлом году.