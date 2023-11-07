В Челябинской области самой востребованной профессией стал арматурщик

КСП региона представило рейтинг популярных вакансий

В Челябинской области по состоянию на 1 ноября 2023 года самой востребованной профессией стал арматурщик. Спрос на эту категорию рабочих вырос в 6,3 раза по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Контрольно-счетной палаты региона.

По итогам января-октября КСП представило рейтинг наиболее востребованных профессий, в который вошли как рабочие специальности, так и вакансии служащих.





Среди рабочих профессий востребованы арматурщик (1034), шлифовщик (140), кузнец-штамповщик (124), рабочий зеленого строительства (102), резчик на пилах, ножовках и станках (98), оператор птицефабрик (96), слесарь по сборке металлоконструкций (92), осмотрщик вагонов (89,5).

Из числа профессий служащих наиболее популярны у работодателей в январе-октябре были врач (106,1), врач-хирург (62), инженер по подготовке производства (58), врач-невролог (53), врач-педиатр (45), врач-специалист (37).

«Профессии бухгалтера, юриста, экономиста продолжают оставаться в Челябинской области низко востребованными. Отметим, что на фоне высоких темпов строительства в регионе профессия арматурщика показала максимальный рост востребованности — в 6,3 раза по сравнению с прошлым годом», — уточнили аналитики КСП.

Напомним, на заседании президиума Госсовета губернатор Алексей Текслер в своем выступлении отмечал, что в настоящее время повышается престиж рабочих профессий и оплата их труда, и главные задачи сейчас — работа с молодежью и рост производительности труда.