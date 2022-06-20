В Челябинской области с начала года выросло производство мяса, яиц и овощей

Свинокомплексы и птицефабрики выпустили 171 тысячу тонн продукции

В Челябинской области с начала года увеличили производство мяса, куриных яиц и овощей. За пять месяцев в регионе выпустили 171 тысячу тонн мяса (на 3,3% больше, чем годом ранее), 663 миллиона штук яиц (больше на 7,6%) и 18 тысяч тонн тепличных овощей (больше на 14,8%). Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза Челябинской области.

Значительный пятипроцентный прирост в этом году показали южноуральские свинокомплексы произведено 54,4 тысячи тонн свинины. На птицефабриках динамика аналогичная: мяса птицы заготовили почти на пять процентов больше, чем в прошлом году. Выпущено почти 112 тысяч тонн.

Куриных яиц также выпустили больше, чем в прошлом году. Из 663,1 миллиона штук в торговую сеть и населению во время сезонной распродажи для вывода цыплят направили 569 миллионов яиц. Остальная часть используется для инкубации на мясных птицефабриках, чтобы выращивать цыплят-бройлеров.