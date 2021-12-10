В Челябинской области рыбаки-любители и промысловики поссорились из‑за окуня

Ошибка в правилах рыболовства привела к конфликтам на водоемах Южного Урала

Во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером поступил вопрос от рыбака-любителя: мужчина сообщил, что ему ограничили доступ к рыбалке на озере Урефты, поскольку водоем промысловый. Губернатор поручил региональному Минсельхозу и местным администрациям провести встречи с рыбаками и пользователями водоемов, чтобы уладить конфликты. ИА «Первое областное» попыталось разобраться в ситуации и выяснить, из-за чего возникают споры на берегах озер.

Как пояснили в Челябинском отделе Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, Челябинская область всегда была привлекательным регионом для развития аквакультуры. В «крае озер» расположено свыше трех тысяч водоемов, из которых около двухсот находятся в пользовании у предпринимателей. В отношении них правилами рыболовства установлены ограничения по вылову рыбы, однако из-за некорректной терминологии, используемой в документе, возникла путаница в трактовке этих правил. Сегодня их рыбаки и рыбоводы понимают каждый по-своему.

Серьезные противоречия выявлены в статьях 10 и 11 правил рыболовства: так, согласно статье 10 любительская рыбалка разрешена на безвозмездной основе на всех водоемах области, а статья 11 тех же правил запрещает любительское рыболовство на водных объектах, предоставленных под аквакультуру, пояснили в ведомстве. Правовая коллизия заключается в том, что в Челябинской области ни один водный объект не передан в пользование под аквакультуру, поскольку передаются только рыбоводные участки, а значит, и запрет легко оспорить в суде.

«Вопрос об устранении этих противоречий обсуждался на заседании Нижнеобского научно-промыслового совета Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Соответствующие предложения направлены в Минсельхоз России», — говорит начальник челябинской Рыбоохраны Владимир Борисов.

Рыбоводы считают, что в правилах нужно заменить термин «водный объект» на «рыбоводный участок», в этом случае рыбакам-любителям будет понятен запрет на вылов рыбы на рыбоводных участках.

«Это как раз тот случай, когда путаница „на бумаге“ приводит в реальной жизни к жестким конфликтам на берегах озер, а в судебных разбирательствах ведет к длительным тяжбам и противоречивой судебной практике. Обе стороны конфликта сегодня трактуют закон как им выгодно. Необходимо поправить законодательство, чтобы оно однозначно применялось и надзорными органами, и судебными инстанциями», — считает Владимир Борисов.

По его словам, новые правила рыболовства значительно убавили полномочий инспекторам рыбоохраны в наведении порядка на берегах озер, поскольку ранее рыбаки-любители не имели права вылавливать рыбу в водоеме без согласия пользователя (за нарушения грозили солидные штрафы). Теперь получения согласия не требуется. Привлечь к ответственности за вылов товарной рыбы сложнее.

В начале февраля Минсельхоз Челябинской области, чтобы не допустить двойного толкования новых правил рыболовства, обратился в областную прокуратуру. В ведомстве пояснили, что Водным кодексом РФ предусматривается совместное и обособленное водопользование. В случае если заключен договор пользования рыбоводным участком, как на озере Урефты, то вид водопользования рассматривается как совместный. Ограничения доступа к нему рыболовов-любителей не допускается, но они не могут вылавливать в этом озере товарную рыбу.

«Рыболовы-любители могут ловить на таких водоемах только так называемую аборигенную рыбу, которая не является собственностью пользователя, зарыбляющего водоем, если последним не дано разрешение. Это федеральные нормы, и контроль за их реализацией также осуществляют федеральные структуры — прокуратура и Росрыболовство», — говорит начальник отдела рыболовства и рыбоводства Минсельхоза Челябинской области Алексей Екимов.

Рыбаки-любители утверждают, что не ловят в водоемах ценные породы, а «выбирают» только аборигенную рыбу.

«Сегодня рыбаки не могут поймать без проблем на озере Урефты обычного окуня, который там водится с момента появления озера. Компания „Юрпартнер“, у которой заключен договор пользования рыбоводного участка на озере Урефты, в 2019 г. выпустила в озеро 800 штук окуней — это менее одной рыбки на гектар водной глади, но почему-то все равно считается, что водоем зарыбили»,— говорит руководитель общественной организации «Комитет рыболовства, рыбоводства и охраны природы» Михаил Акатьев.

По словам общественников, они готовы решать конфликтные ситуации с предпринимателями в досудебном порядке. Со своей стороны представители бизнеса недоумевают, почему именно их промысловые участки сегодня вызывают такой ажиотаж у рыбаков-любителей, ведь есть множество других водоемов с аборигенной рыбой.

«В регионе достаточно водоемов, не имеющих рыбоводных участков, где люди могут спокойно удить рыбу и отдыхать, но почему-то они выбирают для ловли рыбы именно те водоемы, которые находятся в пользовании. Ответ очевиден: рыба там жирнее, ассортимент больше, водоем обследован и полностью безопасен, мол, не отравишься. Промысловый участок на озере Урефты давно находится в пользовании компании „Юрпартнер“. Здесь регулярно проводится зарыбление, возможно, сегодня эта территория стала интересна другим предпринимателям, поэтому ведутся попытки раздуть конфликт», — говорит представитель руководства компании «Юрпартнер» Игорь Лопатин.

По его словам, компания ежегодно зарыбляет водоем на несколько миллионов рублей, несет затраты на мелиорацию, исследование водоема и рыбы, которая в нем выращивается, при этом не может иметь гарантированного улова. Снижение улова в рыбоводческих хозяйствах при прежнем уровне затрат на аквакультуру рано или поздно приведет к росту себестоимости продукции, считает он. При этом почти все южноуральские рыбоводы имеют контракты с торговыми сетями, розничными магазинами и обязаны поставлять рыбу на торговые прилавки области в заявленном объеме.

«Прикрываясь окунем и аборигенной рыбой, рыбаки-любители сегодня ловят на рыбопромысловых водоемах щуку, судака, карпа в больших количествах. Это подталкивает предпринимателей, вкладывающих миллионы рублей в зарыбление, к банкротству», — говорит Игорь Лопатин.

Как сообщили в Минсельхозе Челябинской области, в настоящее время ведется работа по подготовке совещания с участием представителей Нижнеобского территориального управления, пользователей водоемов, общественных организаций рыбаков-любителей и правоохранительных органов.