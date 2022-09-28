«Есть редкие прецеденты сдачи билетов в связи с мобилизацией. Решение о возврате денег принимается в индивидуальном порядке. Падение наблюдается от 40%. Были дни, когда продажи снизились до 70%. Думаю, мы через две недели сможем увидеть реальную картину изменения потребительского поведения»,

— рассказал директор «Городских зрелищных касс» Илья Белов.