Продажи билетов на концерты и развлекательные мероприятия в Челябинской области снизились на 40—70% в зависимости от даты. Резкий спад сервисы зафиксировали на прошлой неделе после объявления в России частичной мобилизации. Об этом Bfm74.ru сообщили в «Городских зрелищных кассах».
«Есть редкие прецеденты сдачи билетов в связи с мобилизацией. Решение о возврате денег принимается в индивидуальном порядке. Падение наблюдается от 40%. Были дни, когда продажи снизились до 70%. Думаю, мы через две недели сможем увидеть реальную картину изменения потребительского поведения», — рассказал директор «Городских зрелищных касс» Илья Белов.
Илья Белов считает, что люди склонны отказываться от покупки билетов из-за неопределенности в долгосрочных планах. Подробнее о ситуации в индустрии развлечений читайте в материале Bfm74.ru.
«Есть редкие прецеденты сдачи билетов в связи с мобилизацией. Решение о возврате денег принимается в индивидуальном порядке. Падение наблюдается от 40%. Были дни, когда продажи снизились до 70%. Думаю, мы через две недели сможем увидеть реальную картину изменения потребительского поведения», — рассказал директор «Городских зрелищных касс» Илья Белов.
Илья Белов считает, что люди склонны отказываться от покупки билетов из-за неопределенности в долгосрочных планах. Подробнее о ситуации в индустрии развлечений читайте в материале Bfm74.ru.