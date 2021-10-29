В Челябинской области рекомендовали увеличить зарплаты заводчанам на 5,2%

Правительство региона попросило промышленников последовать примеру бюджетных учреждений

Правительство Челябинской области рекомендовало промышленным предприятиям проиндексировать зарплаты сотрудникам на 5,2%. Недавно такое решение было принято по бюджетным учреждениям, теперь увеличения оплаты труда ждут от руководителей заводов. Поручение на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей региона озвучила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Борьба с бедностью — один из наших общих индикативных показателей работы. Впервые губернатором принято решение об индексации зарплаты бюджетникам на 5,2%. У нас производственная сфера демонстрирует рост прибыли. Хотелось бы видеть это в качестве индексации и по промышленным предприятиям», — обратилась к промышленникам Ирина Гехт.

Также стало известно, что в Челябинской области весной следующего года планируют ввести требование о фиксированном размере минимальной зарплаты на предприятиях. Об этом начальник Главного управления по труду и занятости региона Владислав Смирнов сообщил на заседании правления СПП.

«На трехсторонней комиссии принято решение о том, чтобы перенести решение вопроса о соглашении о минимальном размере зарплат. Предлагаю членам СПП до весны следующего года сформировать мнение по этому поводу», — отметил Владислав Смирнов.

Напомним, с 1 октября увеличилась оплата труда (должностные оклады, ставки заработной платы) работников областных государственных учреждений на 5,2%. Данное решение затрагивает более 85 тысяч южноуральцев. Средства выделены из областного бюджета.

В конце прошлого года губернатор Алексей Текслер подписал трехстороннее соглашение с профсоюзами, промышленниками и предпринимателями, направленное на поддержку южноуральцев, на 2021—2023 годы. Документ предусматривает создание благоприятных условий труда, повышение уровня жизни работников и членов их семей, доступность основных социальных услуг. В соглашении прописаны договоренности, инициированные губернатором: индексация заработной платы работников выше роста потребительских цен на товары и услуги в регионе.